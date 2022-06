Europees Parlement stuurt belangrijke klimaatwet terug naar de tekentafel

Hervormingen aan het Europees emissiehandelsysteem (ETS) botsten woensdag op de Europarlementariërs. Een ongewone coalitie van extreemrechts en links hield een belangrijke klimaatwet binnen de Green Deal tegen.

‘De socialisten en groenen hebben hun verantwoordelijkheid niet genomen om het klimaat beschermen.’ Een furieuze rapporteur van de ETS-hervorming bijt van zich af na een stemming in het Europese halfrond. De centrumrechtse Duitser Peter Liese (EVP) slaagde er niet in om zijn aangepast model van Europese emissiehandel door het parlement te loodsen. Dat model zorgt ervoor dat zware industrie rechten moet aankopen om co2 uit te stoten.

340 leden verwierpen zijn voorstel, 265 stemden voor. Nog 34 Europarlementsleden onthielden zich. Onder de 340 tegenstemmers bevindt zich een bonte bende van sociaaldemocraten, groenen en extreemrechts.

Te weinig ambitie

De parlementaire commissie, onder leiding van de EVP, heeft elke klimaatambitie weggegomd met compromissen, zo luidt de kritiek van de socialisten en ecologisten. Voor het ‘Fit for 55’-pakket, waarbij tegen 2030 55 procent minder co2 wordt uitgestoten, werd het beestje te mager bevonden. ‘Fit for 55’ is de eerste horde van de Europese Green Deal, die ons continent tegen 2050 klimaatneutraal moet maken.

De linkerzijde was niet opgezet met een tragere uitfasering van gratis uitstootrechten. Verder mochten voor links veel meer sectoren onder de ETS-wetgeving vallen. Extreemrechts hekelt dan weer de ‘ivoren toren’-mentaliteit bij de klimaathervormingen.

Terug naar de tekentafel

De massale tegenstemmen komen als een verrassing. Het voorstel moet daardoor terug naar de tekentafel. Veel appetijt om het voorstel bij te timmeren is er bij de EVP alvast niet. ‘Als je het kan kapotmaken, kan je het ook vermaken’, zo citeert de Europese nieuwswebsite Euractiv een EVP-bron.

Het parlementsveto zorgt er meteen voor dat andere wetten ter stemming even ‘on hold’ worden gezet. Zo is het ETS-dossier nauw verweven met een Europese koolstoftaks aan de grens, waardoor die niet kan worden gestemd. In het Europees Parlement kwamen woensdag acht klimaatvoorstellen aan bod.