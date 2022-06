Sophie Lauwers, goed een half jaar directeur bij Bozar, is onverwachts overleden. Het Brusselse kunstencentrum verliest een zachte kracht die rust in huis moest brengen.

Het overlijden van Sophie Lauwers dateert al van 29 mei. Lauwers was al twintig jaar in dienst bij Bozar, eerst als tentoonstellingscoördinator en vanaf 2011 als hoofd van de afdeling Bozar Expo. In november ...