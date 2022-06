De Amerikaanse acteur Johnny Depp heeft zijn Tiktokdebuut gemaakt. In zijn eerste video op het sociale medium bedankt hij zijn fans voor de vele steun die ze hem gaven gedurende het proces tegen zijn ex-vrouw Amber Heard. Bekijk zijn ode in bovenstaande video.

‘Aan al mijn dierbare, loyale en trouwe supporters. We zijn samen overal geweest, we hebben samen alles gezien. We hebben samen dezelfde weg bewandeld. We hebben samen het juiste gedaan, allemaal omdat jullie om me gaven. En nu zullen we allemaal samen verder gaan. Jullie zijn, zoals altijd, mijn werkgevers. Ik kan jullie op geen andere manier bedanken dan door gewoon dank jullie wel te zeggen. Dus, dank jullie wel’, aldus Johnny Depp op Tiktok.

De rechtszaak tussen Johnny Depp en Amber Heard kwam op 1 juni tot een einde. De jury van 7 oordeelde dat Heards opiniestuk in The Washington Post de acteur wel degelijk geschaad heeft. Johnny Depp kreeg over de hele lijn gelijk en heeft recht op een schadevergoeding van vijftien miljoen dollar wegens reputatieschade. Ook Heard krijgt twee miljoen.

Heard reageerde teleurgesteld op de uitspraak: ‘Ik ben nog meer ontgoocheld wanneer ik denk aan wat deze uitspraak betekent voor andere vrouwen. Dit alles draait de klok terug naar een tijd waarin een vrouw die zich liet horen, publiek vernederd werd. Geweld tegen vrouwen wordt nog steeds niet serieus genomen.’