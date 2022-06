Uren in de regen aanschuiven bij winkel van Shein ... die geen winkel is

De Chinese modegigant Shein opent drie dagen lang een fysieke pop-up op de Meir, in Antwerpen. Maar wie vandaag kwam kijken, was teleurgesteld. ‘Ik had verwacht dat ik de kleren zou kunnen passen.’

Het Chinese merk Shein, lees ‘she-in’, is razend populair bij de Tiktokgeneratie. De webshop is niet alleen populair vanwege de spotprijzen, maar ook omdat het merk snel data over nieuwe trends verzamelt en binnen enkele dagen nieuwe kledij kan produceren en verkopen. Dat fastfashion-model en het gebrek aan transparantie doen mensenrechtenactivisten geregeld steigeren. Maar het Chinese merk heeft bij ons allerminst last van dat imago.

‘Ik ken Shein vooral door de online advertenties. Het is een fast fashion-winkel, maar hij is net dat tikkeltje aantrekkelijker dan H&M of Zara’, zegt Hayat Kayicilar (22), die een kijkje kwam nemen aan de winkel.

Virtueel shoppen

Fysieke winkels heeft Shein niet, alles gebeurt online. Ook in de pop-upwinkel kun je de kledij niet passen of kopen. Het is een soort showroom waar je de kleding scant en online aankoopt via een QR-code. En dat wisten de meesten niet. ‘Ik volg het merk al vier jaar en ben nu wel erg benieuwd om de kledij te aanschouwen. Helaas hoorde ik net dat we zelf niets kunnen kopen in de winkel en dat het de bedoeling is dat we even aan de stoffen voelen en dan later de items bestellen. Dat is een lichte teleurstelling, zeker omdat ik al twee uur in de regen sta te wachten’, zegt Boaduwa Nimaho (20).

De grote opkomst hadden sommigen ook niet verwacht. ‘Omdat ik al verschillende keren bestelde via hun site, ontving ik een uitnodiging voor de opening van hun pop-upwinkel op de Meir. Ik had niet verwacht dat er zo veel volk ging zijn. Ik kom speciaal uit Luik, dus ik maak er ineens een dagje Antwerpen van’, zegt Malaurie Juprelle (24).

Ook Hayat Kayicilar had de drukte niet verwacht. ‘We dachten eigenlijk dat we als een van de enigen hadden opgemerkt dat Shein voor drie dagen een fysieke winkel opent, maar dat is dus duidelijk niet het geval.’