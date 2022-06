Verhoor Blatter meteen uitgesteld bij start fraudeproces: ‘Kan niet goed ademen’

In Zwitserland is het fraudeproces tegen voormalig Fifa-voorzitter Sepp Blatter en Michel Platini, ex-topman van de Uefa, van start gegaan. Daarbij werd het verhoor van Blatter meteen uitgesteld wegens gezondheidsklachten. De twee riskeren tot vijf jaar cel.

Blatter, die er erg zwak uitzag, verklaarde aan het Federaal Strafhof in Bellinzona dat hij niet kon getuigen door pijn in de borst. ‘Die pijn zal terugkomen en ik heb moeite om te ademen’, verklaarde de 86-jarige voormalige Fifa-voorzitter.

De federale rechtbank heeft het verhoor nu uitgesteld naar donderdag. Die dag zal ook medeverdachte, voormalig Uefa-voorzitter Platini, een getuigenis moeten afleggen.

Verdachte transactie

Platini ontving in 2011 een betaling van 1,8 miljoen euro van de Wereldvoetbalbond Fifa. Volgens Blatter had de Fransman recht op dat bedrag vanwege verschillende werkzaamheden die hij zou hebben verricht. Zwitserse aanklagers trekken dat in twijfel. Zij spreken van een ‘ongegronde’ betaling’, die werd verkregen door het ‘kunstig misleiden’ van de interne controles binnen de Fifa. De wereldvoetbalbond wil nu dat Platini het geld teruggeeft.

De Fifa schorste Blatter in 2015 vanwege de dubieuze betaling aan Platini, die zelf in 2016 aftrad als voorzitter van de Europese voetbalbond Uefa. Blatter en Platini riskeren tot vijf jaar cel voor fraude, oneerlijk bestuur, misbruik van vertrouwen en valsheid in geschrifte. De uitspraak van het Federaal Strafhof wordt verwacht op 22 juni.