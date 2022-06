Wat als we het elektriciteitsnet niet versterken?

30.000 kilometer sterkere elektriciteitskabel, 750.000 aansluitingen op huizen die versterkt moeten worden, een derde van de elektriciteitscabines die wordt aangepast. Netbeheerder Fluvius heeft grootse plannen met het elektriciteitsnet onder de stoep of aan de elektriciteitspaal voor uw deur.

De netbeheerder zegt minimaal 4 miljard euro extra nodig te hebben voor investeringen in het laagspanningsnet, om het voor te bereiden op de energietransitie, met steeds meer elektrische wagens en hernieuwbare energie.

Elektrische wagens

Een simulatie die Fluvius vandaag presenteerde, toont aan wat de gevolgen zijn als we dat niet doen. Vooral de komst van anderhalf miljoen elektrische wagens dreigt dan de betrouwbaarheid van het net te ondergraven.

Vandaag heeft het elektriciteitsnet op de meeste plaatsen nog voldoende marge, al is er hier en daar, vooral in het oosten van de provincie Vlaams-Brabant, al sprake van lichte congestie (kaart 1). Maar als straks al die elektrische wagens geladen moeten worden, verandert het plaatje compleet. Overal in Vlaanderen dreigt het elektriciteitsnet van Fluvius dan dicht te slibben, en in veel grotere mate (kaart 2).

De bedoeling is om het laden van elektrische wagens goed te spreiden, en liefst buiten de avondpiek in het elektriciteitsverbruik te houden, maar Fluvius houdt er rekening mee dat dit op kortere termijn niet het geval zal zijn. Dat gelijktijdig opladen vergroot de problemen nog.

Met zijn plan wil Fluvius die problemen vermijden. Dat is uiteraard niet gratis. Een kostprijs van vier miljard voor de energietransitie tegen 2032 betekent dat de werkingsmiddelen die het bedrijf nodig heeft moeten stijgen met bijna tien procent. Dat geld wordt opgehaald via de netkosten die in de elektriciteitsfactuur zijn verwerkt, vandaag goed voor enkele honderden euro’s per jaar.

In de berekeningen is ermee rekening gehouden dat we het nodige doen om het elektriciteitsnet zo efficiënt mogelijk te gebruiken en het zo meer betaalbaar te houden. Doen we dat niet, dan dreigt de kostprijs – vier miljard tegen 2032 en zes miljard tegen 2050 – nog te verdubbelen.