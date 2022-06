De populariteit van de eerste Brusselse gebruikersruimte is in de eerste maand na de opening al exponentieel toegenomen. De meeste drugsverslaafde bezoekers komen voor de opvang en de spuitenruil, minder om effectief drugs te gebruiken.

