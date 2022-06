Wout van Aert gaat net niet onder Filippo Ganna in tijdrit Dauphiné, maar zit wel steviger in het geel

Filippo Ganna heeft zijn favorietenrol in de tijdrit van de Dauphiné waargemaakt. Het Italiaanse tijdritkanon zette al vroeg op de middag een knaltijd neer. Wout van Aert ging als allerlaatste van start en kwam nog het dichtst in de buurt, op amper twee seconden. Ethan Hayter vervolledigt de top drie. Van Aert loopt wel uit in het algemeen klassement en mag nog minstens een dag langer in het geel rondrijden.

Het profiel van de tijdrit tussen Montbrison en La Bastie d’Urfé was op het lijf van Filippo Ganna geschreven: biljartvlak en 31,9 kilometer lang, een afstand die tegenwoordig vrij zeldzaam is in het wielrennen.

Om 13.52 uur, meer dan twee uur voor de start van gele trui Wout van Aert, begon Ganna aan zijn tijdrit. De Italiaan vertrok als een speer en het werd al snel duidelijk dat hij een heel stuk beter zou doen dan Luke Durbridge, die op dat moment de beste tijd had. Ganna zette een knaltijd neer van 35’52”, waarmee hij 53 seconden sneller was dan Durbridge. De gemiddelde snelheid van Ganna: 53,9 kilometer per uur.

Ganna mocht zich opmaken voor een hele lange tijd in de hot seat. Een uur nadat Ganna finishte zette zijn ploegmaat Ethan Hayter de tweede beste tijd neer. Ook een toptijd voor de Brit, maar toch 17 seconden trager dan Ganna.

Om 16 uur, als allerlaatste, mocht gele trui Wout van Aert aan zijn tijdrit beginnen. Van Aert begon zowaar nóg sterker dan Ganna en deed al dik tien seconden van zijn tijd op het eerste tussenpunt. Bij het tweede tussenpunt kregen we al een heel ander beeld: Van Aert was daar tien seconden trager dan Ganna. Aan de finish kwam Van Aert twee luttele seconden tekort.

Uitslag tijdrit: