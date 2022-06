Met Booktok kan Tiktok ook boeken maken of kraken

Booktok is niet langer een fenomeen in een verloren hoekje van Tiktok, maar levert miljarden views op. Het beïnvloedt de verkoop van boeken en zorgt voor meer representativiteit.

Terwijl veel mensen op TikTok eerder grappige video’s of virale dansjes plaatsen, zijn er ook die gaan voor recensies of suggesties van boeken. Dat laatste wordt op het socialemediakanaal ook wel Booktok genoemd en heeft een eigen hashtag, waar al meer dan 27 miljard video’s onder staan.

Booktok bestaat sinds 2020, maar won pas echt aan populariteit aan het begin van de covidquarantaine. Mensen die plots meer vrije tijd hadden, gebruikten die om boeken te lezen. Op Tiktok vonden ze meer en meer leessuggesties, waardoor ze steeds dieper in de rabbithole van Booktok terechtkwamen.

De video’s op Booktok variëren. Sommige lezers bevelen boeken aan door ze kort voor te stellen, terwijl een passend achtergrondmuziekje speelt. Daarbij gaat het niet altijd om nieuwe of onbekende boeken, maar ook om echte klassiekers.

Andere Tiktokkers kruipen in de huid van de personages en spelen een korte scène na alsof ze zelf deel uitmaken van het boek. Zulke video’s hebben vaak een open einde, wat de toekomstige lezers genoeg moet intrigeren om het boek te kopen. Er zijn ook ‘Booktokkers’ die proberen te raden wat de favorieten zijn van hun publiek of welke andere boeken ze mogelijk nog leuk vinden.

Positief voor representativiteit

De voorstellen die lezers op hun For You Page of FYP krijgen, zijn heel divers. Voor die pagina selecteert Tiktok die door middel van een algoritme video’s volgens je interesses. Er verschijnen niet alleen verschillende genres, zoals scifi en romantiek, maar ook heel diverse auteurs en personages.

Boeken met personages die deel uitmaken van minderheidsgroepen of de lgbti-gemeenschap krijgen meer aandacht dankzij Tiktok. En dat komt de representativiteit binnen de boekengemeenschap ten goede.

Daarnaast komt er steeds meer belangstelling voor auteurs met verschillende achtergronden. Auteurs van Aziatische of Afrikaanse afkomst krijgen bijvoorbeeld meer prominente plaatsen in de boekenwinkels, waar ze aparte standen maken voor boeken die populair zijn op Booktok.

Plotse stijging in verkoop

De video’s hebben ook een grote impact op de verkoop van boeken wereldwijd. Niet alleen nieuwe auteurs bereiken zo aan een groter publiek, ook oudere boeken realiseren een plotse stijging in de verkoop.

Lied van Achilles, een mythologisch boek van Madeline Miller over de relatie tussen Achilles en Patroclus, kwam bijvoorbeeld al in 2011 uit. Maar door de vele aanbevelingen op Booktok, was er ineens veel meer vraag naar.

Het succes van de video’s ligt in de authenticiteit van de lezers die hun ervaring en enthousiasme delen met andere boekenliefhebbers van hun generatie. Influencers krijgen er weinig voet aan de grond.