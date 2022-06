In haar eerste publieke optreden vond de Duitse oud-kanselier dat ze zich niets te verwijten had. ‘Hadden we een veiligheidsstructuur kunnen ontwikkelen die Poetin had kunnen tegenhouden’, vroeg Angela Merkel zich af. Maar ze kwam niet met een antwoord.

Neen, ze had zich niks te verwijten, vond oud-kanselier Angela Merkel dinsdagavond. Het was haar eerste publieke optreden, sinds ze een halfjaar geleden de fakkel doorgaf aan Olaf Scholz. In die zes maanden ...