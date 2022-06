Koning Filip betuigt ‘oprechte spijt’ in Congo: ‘Belgisch regime was gekenmerkt door paternalisme, discriminatie en racisme’

Voor het eerst heeft een Belgische koning het woord ‘spijt’ uitgesproken wanneer hij het op Congolese bodem had over de periode van de kolonisatie. ‘Het regime was gekenmerkt door paternalisme, discriminatie en racisme.’ Excuses kwamen er niet.

Koning Filip betuigde zijn spijt in een speech waarnaar lang werd uitgekeken. Hij had er twee jaar geleden ook al eens over geschreven in een brief, maar vandaag sprak hij het woord spijt voor het eerst uit voor een Congolees en Belgisch publiek, op Congolese bodem. In zijn speech richtte hij zich tot de Congolese president Félix Tshisekedi en het Congolese volk.

In het publiek was het erg rumoerig, merkte onze reporter ter plaatse. Hij gaf ook door dat de opkomst niet heel groot was. Opvallend: aan het begin van de speech van de Congolese president kreeg die applaus, maar toen koning Filip het woord nam, weerklonk her en der boegeroep.

Koningin Mathilde en premier Alexander De Croo (Open VLD) volgden de speech van dichtbij. Foto: belga

Ons staatshoofd had het over een nieuw hoofdstuk in de relaties tussen de twee landen. ‘Laten we dit nieuwe hoofdstuk samen schrijven’, stelde de koning voor. ‘Zonder het verleden te vergeten, maar door ermee in het reine te komen. Zo kunnen we aan de nieuwe generatie een diepgaande en serene herinnering aan onze gemeenschappelijke geschiedenis doorgeven.’

Hij wijst erop dat veel Belgen oprecht van Congo hielden, maar dat het koloniale regime ‘dusdanig gebaseerd was op uitbuiting en overheersing’. ‘Dit regime stoelde op een – op zich niet te rechtvaardigen – verhouding van ongelijkheid. Het was gekenmerkt door paternalisme, discriminatie en racisme.’

Dergelijk systeem gaf aanleiding tot wandaden en vernederingen, meent de monarch. Hij toonde spijt voor ‘de wonden uit het verleden’ van het Congolese volk en allen die daardoor vandaag nog lijden.

Eerder vandaag gaf de koning al een zeldzaam Congolees masker terug aan Congo. Dat werd tijdens de koloniale periode ontvreemd.

Samenwerken in blokken

Verder in de speech trok koning Filip die samenwerking open naar de twee continenten. Daarvoor stofte hij een citaat van koning Boudewijn af. ‘Congo in het hart van Afrika, België in het hart van Europa.’ De Afrikaanse en Europese Unie moeten verder goed met elkaar samenwerken, aldus de vorst.

Omdat de speech in het teken stond van samenwerken en de toekomst, verwees de koning vaak naar jongeren. Tijdens zijn bezoek maakt hij namelijk ook tijd om met verschillende Congolese jongeren te spreken.

De doelstellingen in de Belgisch-Congolese relatie blijven voor ons land ook onveranderd. ‘Wij blijven de stabilisering en de democratisering van het land, alsook de naleving van de mensenrechten, krachtig ondersteunen.’ In zijn speech had de monarch het ook over de prachtige natuur in Congo.

Het is de eerste keer dat koning Filip en koningin Mathilde voet zetten op Congolese bodem, zei de vorst nog in zijn speech. Tot nu toe bevalt de reis hem. Hij dankte president Tshisekedi voor de warme ontvangst.

Het koningspaar landde dinsdagmiddag in Kinshasa en werd verwelkomd door president Félix Tshisekedi.