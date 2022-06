Verbod op onverdoofd slachten voorlopig afgekeurd

De verwerping van het voorstel betekent dat het Brussels Parlement zich volgende week opnieuw over de tekst buigt. De ‘cultuuroorlog’ is na deze stemming nog niet beslecht.

De spanning was te snijden in de Brusselse Commissie Leefmilieu, die zich vanochtend over het mogelijke verbod op onverdoofd slachten boog: zes parlementsleden stemden voor, zes tegen, en drie onthielden zich. De tekst wordt dus niet aangenomen en teruggestuurd naar de plenaire vergadering in het parlement, dat volgende week opnieuw de kwestie zal bekijken.

Stemden voor: Groen, Défi, MR, en N-VA. Tegen: PS, One Brussels/Vooruit, en de PTB. Ecolo en CDH onthielden zich, waardoor de volgende stemming op 17 juni nog verschillende kanten kan opgaan. De groepsdruk was groot: enkele parlementsleden lieten zich vervangen, schijnbaar om toch niet tegen de eigen partijlijn te moeten stemmen.

De N-VA reageert ‘bedroefd’: ‘We vragen al heel lang om onnodig dierenleed te verbieden in Brussel. Er bestaat een wetenschappelijke consensus dat je het leed van dieren kunt verminderen door te bedwelmen’, zegt parlementslid Cieltje Van Achter (N-VA).

Lotte Stoops (Groen) benadrukte dat deze ‘consensus’ de afweging tussen religieuze vrijheid en dierenwelzijn niet uit evenwicht hoeft te brengen: verdoofd halal slachten zal duizenden dieren pijn besparen. ‘Wie zegt dat deze tekst een verbod is op halal, dwaalt’, zei ze in de commissie. Ook haalde ze aan dat de Vlaamse en Waalse wetgeving onverdoofd slachten al verbieden en Brussel geen uitzondering mag zijn: ‘Dieren hebben evenveel pijn in de verschillende gewesten.’