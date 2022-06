Affiche-kunstenaar Villeglé overleden

Affiches kunnen kunst zijn, afgescheurde affiches ook. Jacques Villeglé bouwde er een carrière op.

De Franse kunstenaar Jacques Villeglé is op 96-jarige leeftijd overleden. Hij was een voorloper van de street art en maakte kunst van afgescheurde affiches. Villeglé was een van de boegbeelden van het Franse nouveau réalisme. Hij zag de muren van de stad Parijs als zijn bronnen­materiaal en plukte posters uit de publieke ruimte om ze te bewaren als tijdsdocumenten, in de vorm van collages. Onder meer het Smak en de KMSKB bezitten werk van hem. In 2018 was de hoogbejaarde Villeglé nog te gast in de galerie van Patrick Derom, in Brussel.