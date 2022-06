Oekraïense leerlingen dansen voor kapotgeschoten school

In een zwierige, rode baljurk haar diploma in ontvangst nemen, met een fantastisch feest erbij. Dat was het plan van de 16-jarige Valerie uit Charkov. Het contrast met de realiteit kan niet groter zijn. ‘We keken zo uit naar onze grote dag. Met zorg ­kozen we onze jurken uit. ­Iedereen zou zo mooi zijn. Maar toen kwamen de Russen. Ze verpestten al onze plannen.’