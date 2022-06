Auto rijdt in op menigte in Berlijn: één dode en meerdere gewonden

Volgens het Duitse boulevardblad Bild zijn er na een aanrijding in Charlottenburg tientallen gewonden, en één dode. De politie kon de vermoedelijke dader oppakken.

In Charlottenburg is vanochtend, rond halfelf, een grijze Renault ingereden op een menigte. Minstens tien mensen raakten gewond. Volgens Der Tagesspiegel viel er minstens een dode. Het incident vond plaats nabij de Breitscheidplatz, in een zijstraat van de bekende winkelstraat Kurfürstendamm. De bestuurder ramde vervolgens de etalage van een winkelcentrum. Volgens ooggetuigen probeerde de man in eerste instantie weg te vluchten, maar passanten hielden hem vast, tot ze hem konden overdragen aan de politie.

Kwaad opzet?

Volgens getuigen die Berliner Zeitung sprak, gaat het om een jonge man. De politie kan nog niet zeggen of er sprake is van kwaad opzet of dat het een ongeval was. Volgens het Verkeersinformatiecentrum Berlijn (VIZ) is de winkelstraat ter hoogte van het plein volledig afgezet.

De ravage nabij de bekende winkelstraat is groot. Foto: afp

Het is niet de eerste keer dat een aanrijding op die locatie veel slachtoffers maakt. In december 2016 reed een islamistische terrorist daar in op een kerstmarkt, waarbij twaalf mensen om het leven kwamen, en 67 personen zwaargewond raakten.