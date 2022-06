De Amerikaanse acteur Matthew McConaughey heeft dinsdag in het Witte Huis strengere wapenwetten geëist, naar aanleiding van de schietpartij in een school in het Texaanse Uvalde. In een emotionele toespraak vertelde hij over ontmoetingen die hij in Uvalde had met de nabestaanden van de slachtoffers, en toonde hij foto’s en persoonlijke bezittingen van de doodgeschoten kinderen.