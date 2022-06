Een maand na zijn overlijden verschijnt vandaag ‘La Vérité’, de eerste single van de postume plaat van Arno.

De releasedatum en tracklist van het nieuwe, allerlaatste album van Arno worden later bekendgemaakt. Wat wel al geweten is, is dat Arno’s postume plaat een familieproject is geworden. Zijn zoon Felix en broer Peter hebben eraan meegewerkt. Zo speelt zijn broer op een van de nieuwe nummers saxofoon.

Tot vlak voor zijn dood heeft Arno nog gewerkt aan het album, dat postuum zal verschijnen. Het eerste nummer dat vandaag is verschenen, gaat over hoe Arno in het leven stond.

Arno Hintjens kreeg eind 2019 de diagnose pancreaskanker en overleed aan de gevolgen daarvan op 23 april. Hij werd 72 jaar. Hij was een levensgenieter, een podiumbeest en een authentieke zanger.

• Arno Hintjes laat ongeveer 250 songs na. Dit zijn tien belangrijke momenten uit zijn catalogus

Ongeveer 260 eigen liedjes, een vijftigtal covers en duetten, enkele filmrollen en de herinnering aan een geweldige entertainer. Om die mee levendig te houden, heeft muziekredacteur Peter Vantyghem deze playlist samengesteld.