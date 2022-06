Leraar die gewond raakte bij schietpartij Uvalde: ‘Meer dan een uur gewacht op politie terwijl schutter in klaslokaal was’

Een leraar die gewond raakte bij de schietpartij in de Amerikaanse school in Uvalde, Texas, heeft de politie bekritiseerd en noemt hen ‘lafaards’ omdat ze te traag zouden gereageerd hebben.

In een interview met ABC News zei leraar Arnulfo Reyes dat hij zijn leerlingen tijdens de schietpartij had gevraagd om zich onder de tafels te verstoppen en te doen alsof ze sliepen. ‘Zoals ze dat hadden geleerd’, zegt hij. Elf van zijn leerlingen kwamen om toen de schutter zijn klaslokaal binnenkwam. Het zou een uur geduurd hebben voordat de politie in de hal van de klaslokalen stond. ‘Jij had een kogelvrij vest, ik had niets’, zegt hij in het interview over de politie.

De schietpartij kostte het leven aan 21 mensen, waaronder 19 jonge kinderen. Het politieoptreden heeft veel kritiek gekregen. De beslissing om de school niet binnen te vallen, was fout, erkende het hoofd van de ­veiligheidsdiensten in Texas eind mei. ‘Daar is geen excuus voor’, zei hij toen.

Reyes, die al zeventien jaar les geeft, werd zelf ook neergeschoten. Vervolgens nam hij de raad die hij zelf aan zijn leerlingen had gegeven en deed hij alsof hij sliep, zegt hij. Terwijl hij bij zijn bureau lag, kon hij de politie horen in de school, ‘maar het duurde meer dan een uur voordat de politie het klaslokaal bestormde en de aanvaller doodde.’

‘Ik bad en bad dat ik geen van mijn leerlingen zou horen praten’, gaat de leerkracht verder. Hij voegt eraan toe dat hij dacht dat hij ging sterven. ‘Een van de leerlingen uit het aangrenzende klaslokaal schreeuwde: “Agent, we zijn hier binnen. We zijn hier”, maar ze waren al vertrokken. Toen stond hij (de schutter, red.) op van achter mijn bureau en hij ging daarheen en begon opnieuw te schieten.’

Reyes zei nog dat hij zich in de steek gelaten voelde door de politie: ‘Er is geen excuus voor hun daden en ik zal het ze nooit vergeven.’