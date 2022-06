Weerbericht | Actieve regenzone woensdag, maar later in de week warmer

Er zal woensdag een actieve regenzone van west naar oost over België trekken, zo voorspelt het KMI. Later in de week wordt het wat warmer.

Het is woensdag eerst zwaarbewolkt met soms matige regen. In het eerste deel van de namiddag ligt de regenzone nog over het oosten en verschijnen er vanaf het westen meer opklaringen. Achter de regenzone kunnen er nog enkele felle buien tot ontwikkeling komen, mogelijk vergezeld van onweer. De maxima gaan van 13 tot 14 graden in de Ardennen, 18 graden aan zee tot 20 graden in het westen.

Woensdagavond is het meestal droog over de westelijke landshelft met brede opklaringen. Over het oosten vallen er nog enkele (intense) buien. In de nacht wordt het overal halfbewolkt met kans op enkele buitjes. De minima liggen tussen 7 en 10 graden in Hoog- België en tussen 10 en 13 graden in Laag- en Midden- België.

Donderdag is het onstabiel en wordt het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met kans op buien. De grootste kans op buien is voor het oosten en het noorden van het land. De maxima schommelen dan tussen 14 graden op de Hoge Venen en tot 19 graden voor het centrum van het land.

Vrijdagochtend is het vrij zonnig. Vanuit het westen verschijnt er later meer bewolking waaruit uiteindelijk wat lichte neerslag kan vallen. De maxima schommelen tussen 18 en 22 graden.

Zaterdag trekt een zwakke storing door ons land met tijdelijk veel wolkenvelden en mogelijk wat gedruppel in het binnenland. In de loop van de dag komen er ook meer opklaringen in het binnenland en wordt het meestal droog. Het wordt zachter met maxima tussen 19 en 23 graden.