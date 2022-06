Heardle is Wordle voor muziek

In het zog van het succes van het woordraadsel Wordle zijn de jongste maanden tientallen, zo niet honderden spelletjes opgedoken waarvan de naam ­eindigt op ‘-le’. De meeste daarvan zijn gekomen en gegaan (of toch ­alweer ver­geten), maar Heardle lijkt een ­blijvertje te worden.

In plaats van een woord moet je een song raden. Je krijgt er eerst maar een ultrakort fragment van te horen. Dinsdag was dat het grommende gitaarloopje van ­Prince, vlak voor de beat inzet in ‘When ­doves cry’, zijn hit uit het succesalbum Purple Rain. Heardle heeft inmiddels al imitatoren, zo is er een ­variant met alleen songs van BTS.

Terwijl je voor Wordle best over een flinke woordenschat beschikt, moet je voor Heardle alleen veel naar de radio of naar Spotify hebben geluisterd. Verder is het spelletje op dezelfde leest geschoeid. Een deel van de succesformule is bijvoorbeeld dat je het spel maar één keer per dag kunt spelen en dat ­iedereen hetzelfde fragment te ­horen krijgt. Zodat je – in geval van succes – meteen op Twitter kunt gaan pochen over je muziek­kennis. (dod)