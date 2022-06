Ondernemers verhogen druk op Demir: ‘Bouw Ventilus snel bovengronds’

Bouw Ventilus nu. En doe het bovengronds. Dat is de boodschap die 20 sector- en werkgeversorganisaties vandaag doen in een open brief. Zij vrezen investeringen mis te lopen doordat een beslissing uitblijft. De druk op de Vlaamse regering en minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wordt daarmee verder opgevoerd.