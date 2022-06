Chevron investeert in uitbreiding fabriek in Beringen

Chevron Philips Chemical (CPChem) wil de vestiging in het Limburgse Beringen for uitbreiden. Op dit moment produceert CPChem daar al zo’n 60.000 ton synthetische basisoliën. In 2024, wanneer de uitbreiding operationeel moet zijn, zal de productiecapaciteit van die zogenaamde PAO’s stijgen naar 120.000 ton. Volgens De Tijd is er met de uitbreiding een investering gemoeid van zo’n 130 miljoen euro.