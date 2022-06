Reuzenaronskelk, grootste bloem ter wereld, bloeit binnenkort in Plantentuin van Meise

Binnen enkele dagen staat de reuzenaronskelk in de Plantentuin van Meise opnieuw in bloei. De reuzenaronskelk, gekend om zijn sterke geur van rottend vlees, kan tot drie meter groot worden: daarmee is de plant de grootste bloem ter wereld. Het is de zestiende keer dat een reuzenaronskelk in de Plantentuin in bloei komt te staan.

Vorig jaar telde de Plantentuin van Meise twee reuzenaronskelken die bloeiden, dit jaar zal er maar een van de vijf volwassen planten opengaan. ‘De vier anderen hebben ofwel nog een groot blad bovenaan hangen, of zijn nog niet voldoende in rust om te bloeien’, vertelt Koen Es, plantkundige van de Plantentuin. ‘Daarom kunnen we met zekerheid zeggen dat we dit jaar maar één plant in bloei zullen zien.’

De bloem, die wellicht later deze week zal bloeien, meet op dit moment 2 meter en 15 centimeter. Verwacht wordt dat ze eerst nog lichtjes zal groeien. Daarna opent ze haar schutblad en komt de bekende, wansmakelijke geur vrij, die bedoeld is om insecten aan te trekken. De volledige bloei duurt gewoonlijk slechts twee à drie dagen en lokt steeds duizenden bezoekers naar Meise.

Tijdens de coronapandemie werd een livestream opgezet zodat mensen het fenomeen via video konden volgen. Dit jaar kan het volk de gebeurtenis opnieuw fysiek bijwonen. De Plantentuin houdt zijn deuren speciaal langer open.

De reuzenaronskelk is erg zeldzaam en komt in het wild alleen voor in de tropische wouden van Sumatra, in Indonesië.