Wout van Aert geklopt op de streep, maar wel weer leider Dauphiné

David Gaudu heeft de derde rit in de Dauphiné op zijn naam geschreven. De Fransman haalde het van Wout van Aert op de eerste aankomst bergop. Onze landgenoot leek zegezeker en begon al te juichen, maar Gaudu snelde hem nog voorbij.

We kregen net als maandag een heuvelachtige rit met kansen voor de vluchters, maar voor het eerst in deze Dauphiné ook een aankomst bergop. Onderweg lagen er al twee gecategoriseerde klimmetjes (derde en vierde categorie), maar de slotklim beloofde pas echt pittig te worden. De rit kwam aan op een col van tweede categorie: 6,2 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,6 procent. Op twee kilometer van de streep volgde een vlakker stuk, waarna het opnieuw bergop ging richting finish in Chastreix-Sancy. Daarom achtte Wout van Aert het realistisch om opnieuw mee te doen voor de overwinning.

De vroege vlucht van de dag was snel gevormd: Jonas Gregaard Wilsly (Uno-X), Thomas Champion (Cofidis), Omer Goldstein (Israël Premier Tech) en Sebastian Schönberger (B&B Hotels – KTM) gingen er met z’n vieren vandoor, al liet Goldstein zich na dik twintig kilometer alweer afzakken uit de kopgroep. De Israëliër kreeg de opdracht om zijn ploegmaats bij te staan op de slotklim.

Sprong van de bollentrui

Op 126 kilometer van de finish maakte bollentrui Pierre Rolland met twee ploegmaats van B&B Hotels – KTM (Miguel Heidemann en Alexis Gougeard) de oversteek naar de kopgroep, niet veel later was de samensmelting vooraan een feit met zes leiders. De 35-jarige Rolland ging vol voor de bergpunten en kwam als eerste boven op de klim van vierde categorie en sprokkelde één puntje voor zijn bollentrui.

Op de top van dat klimmetje, op 33 kilometer van de streep, was de voorsprong van de kopgroep nog altijd meer dan twee minuten. Ze waren vooraan wel nog maar met z’n drieën: Rolland, Schönberger en Gregaard wilden een gooi doen naar de ritzege, maar hun voorsprong slonk zienderogen wanneer Jumbo-Visma met onder meer Tiesj Benoot en Christophe Laporte aan het peloton sleurde. Op ongeveer tien kilometer kwamen ze een volle minuut dichter bij de kopgroep, de drie leiders waren vogels voor de kat.

Op de slotklim werden Rolland en co. snel gegrepen en voerde Jonas Vingegaard het tempo op. Wout van Aert had het een momentje moeilijk, maar werd voor de slotkilometer toch opnieuw naar voren gehesen. Hij leek het te halen, maar Gaudu snelde hem nog voorbij.