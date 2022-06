Gamen is helemaal niet leerrijk en wakkert alleen maar geweld aan? Al zeker 16.000 Belgische leerlingen die in hun klas een Nobelprijsversie van het populaire computerspel Minecraft spelen, zijn het daar niet mee eens.

‘Ik voelde me heel alleen op de speelplaats’, zegt een tienjarige leerling van basisschool Kinderland in Kortrijk. ‘Vroeger vond ik niet de juiste woorden om over mijn gevoelens te vertellen tegen mijn ...