Lezers over het lerarentekort: doet Ben Weyts te weinig?

In een opiniestuk zijn de onderwijskoepels erg kritisch voor het beleid van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Volgens hen doet hij te weinig om het lerarentekort op te lossen. Lezers hebben massaal gereageerd. Hieronder een selectie.

‘De te grote werkdruk en versnipperde opdrachten in verschillende scholen zijn voor beginnende leraren de struikelsteen. Waarom wordt niet verder ingezet op het lerarenplatform dat meer zekerheid en houvast biedt? Ook de verloning mag eens bekeken worden.’

‘De genomen maatregelen zijn gemorrel in de marge. Wat het probleem kan oplossen: 1. vaste benoeming herzien/afschaffen, zodat personeel makkelijker kan schuiven van school naar school en van functie naar functie. 2. administratieve planlast naar beneden halen.’

‘Zij-instromers die wel het (knelpunt)vak gestudeerd hebben op masterniveau maar geen, volgens de huidige richtlijnen, praktijkervaring kunnen voorleggen, krijgen geen anciënniteit uitbetaald (ook al heb ik tijdens mijn jobs wel degelijk Engels en Frans gebruikt).’

‘Wij voelen de beloftes die minister Weyts maakt niet: elke dag zitten verschillende klassen in de studiezaal. Sinds enkele weken zijn we nu ook zo ver dat we soms ook geen toezichter meer hebben voor deze studiezaal. Wij willen gewoon lesgeven, aan één klas per lesuur.’

‘Herwaardeer het lerarenberoep. Ontzorg ze in administratie, psychologische begeleiding, zodat ze zich kunnen focussen op de essentie: lesgeven. Dat betekent meer personeel in plaats van het padje van besparen, elite-onderwijs en taaltesten waar Weyts zich mee bezighoudt.’

‘Ik (41 jaar) zou me wel willen laten omscholen tot leerkracht, maar zie ertegenop om dan de ‘rest’uren te moeten doen, veel verschillende klassen, tegen hoogst waarschijnlijk een lager salaris en een hoger risico op burn-out. Daar zie ik Weyts weinig aan veranderen.’

‘De vakbonden en koepels zijn verantwoordelijk! Dertig jaar geleden al kregen jonge leerkrachten de slechtste uurroosters en moeilijkste klassen en om aan fulltime te geraken moesten ze lesgeven in twee of meer scholen. In vakantie stempelen en in september niet zeker zijn van job.’

‘De koepels (en directies) zijn de echte verantwoordelijken. Koepels zorgen voor stupide regeltjes en voor directies is alleen het aantal leerlingen belangrijk. Ze geven de macht uit handen. Ouders en leerlingen nemen die macht over. Leerkrachten worden zo onder druk gezet.’

‘Waarom krijgen leerlingen wanneer de leerkracht ziek is, geen vooropgenomen lessen te zien? Waarom maakt Vlaanderen geen standaard online lessenreeks van alle vakken voor alle scholen, die kan bekeken worden bij ziekte van leerkracht. Nu krijgen ze studie, mogen ze uitslapen ...’

‘Er is een schrijnend gebrek aan urgentiebesef en een ziekelijke confrontatiedrang met de onderwijsverstrekkers. De focus van een goed beleid moet gericht zijn op een structurele opvang van de immense pensioneringsgolf die eraan komt.’

‘Het lerarentekort is een complex probleem. De kleine, losse maatregelen die de minister al nam, helpen, hoe goedbedoeld ook, daar weinig aan. Overigens is meer vrijheid geven aan besturen en directies niet per se een oplossing: velen onder hen zijn niet geschikt voor hun taak.’

‘Het veld gaf al signalen twintig jaar geleden maar zogenaamde experts wisten het beter. De zogenaamde doorlichtingsinspecteurs vonden administratie belangrijker. Aantonen met wat je bezig bent. Als je inspectie krijgt vragen ze je documenten. Lesgeven? Van ondergeschikt belang.’

‘De minister beladen met alle zonden lijkt me een brug te ver. Er kan best door het hele onderwijsveld nagedacht worden of huidige onderwijsstructuren vandaag nog wel werken. Het klassenverhaal in de basisschool is allang achterhaald.’

‘Iedereen weet waarom er te weinig leerkrachten zijn, vooral vanwege het weinige respect en te veel administratie, maar toch slaagt het beleid er niet in op die punten in te zetten. In de plaats krijgen we centrale toetsen, waar je niets mee bent als je de tijd niet hebt om in te grijpen.’

‘De lerarenopleiding is studentonvriendelijk. Er zijn te weinig middelen en de invulling van de vakken is vaak niet relevant. De opleiding schrikt veel studenten af. Een hervorming van de lerarenopleiding dringt zich op.’