De apenpokken zijn in het land, is het virus nog in te dijken?

Sinds het eerste geval van apenpokken vorige maand in het Verenigd Koninkrijk ontdekt werd, zijn er buiten Afrika al honderden infecties vastgesteld. En er komen er elke dag bij, ook in ons land. Volgens de WHO is het onzeker of de uitbraak nog volledig kan worden ingedijkt.

Maar, het apenpokkenvirus gaat nooit dezelfde impact krijgen bij ons als het coronavirus. Toch mogen we ons niet laten in slaap wiegen, waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie. Wetenschapsjournalisten Maxie Eckert leg uit wat we moeten doen en wat we mogen verwachten.

