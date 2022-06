Afgelopen weekend stond Londen op zijn kop: van donderdag tot en met zondag vierden de Britten feest ter ere van het platina jubileum van koningin Elizabeth II. De Queen zit al zeventig jaar op de troon, dat is langer dan alle andere Britse vorsten. In 2015 stak ze haar betovergrootmoeder koningin Victoria voorbij, die 63 jaar en zeven maanden aan de macht was.

Zo’n mijlpaal moest gevierd worden en dat namen de Britten heel serieus. Verspreid over de vier dagen stonden er meer dan 16.000 activiteiten gepland in het Verenigd Koninkrijk. Maar het was natuurlijk vooral de koninklijke familie zelf die in de spotlight stond. Dit waren hun opvallendste momenten:

1. Achterkleinkind prins Louis steelt de show

Zelfs al stroomt er blauw bloed door zijn aderen, de vierjarige prins Louis kon het niet laten om gekke bekken te trekken en aan de lange haren van zijn nichtje Mia Tindall te trekken. Het jongste zoontje van prins William en Kate trok afgelopen weekend alle aandacht naar zich toe. Bekijk de video hierboven.

2. De Queen laat haar koninkrijk in licht baden

Als afsluiter van de eerste dag van de viering heeft de Queen haar koninkrijk symbolisch verlicht. De 96-jarige vorstin raakte een kleine wereldbol aan die het Gemenebest voorstelde, en gaf op die manier het signaal voor het ontsteken van ruim 3.000 lichtbakens in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten.

3. Harry en Meghan maken tijdelijk hun comeback

Prins Harry en Meghan hebben voor het eerst nog eens samen een officieel evenement van de Britse koninklijke familie bijgewoond. Het gezin, met ook de éénjarige Lilibet en de driejarige Archie, was voor de viering van Californië naar het Verenigd Koninkrijk gereisd.

4. Beertje Paddington en de Queen vieren samen

Queen Elizabeth is vanwege haar verslechterde gezondheid amper aanwezig geweest op haar eigen jubileum, tot spijt van vele Britten. Om haar afwezigheid goed te maken, verscheen ze voor Buckingham Palace op het grote scherm, in een ludieke video met het geliefde Beertje Paddington.

5. Britten gaan door hun dak wanneer hun Queen toch verschijnt

Helemaal op het einde van het feestweekend was de 96-jarige koningin dan toch komen meegenieten van haar jubileum. Zondagavond besloot ze even op het balkon van Buckingham Palace te verschijnen, waarmee ze de duizenden Britten die zich voor het paleis hadden verzameld veel plezier deed. De menigte ontstak in een oorverdovend gejuich.