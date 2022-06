Belgische staat haalt bijna 40 miljoen euro met nieuwe staatsbons

De staatsbons die op 4 juni werden uitgegeven door het Federaal Agentschap voor de Schuld hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat 39.574.100 euro opgehaald werd, het beste resultaat in tien jaar.

Het was de eerste keer in drie jaar dat de Belgische overheid nieuwe staatsbons uitgaf. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) toont zich tevreden ‘dat veel mensen de weg hebben gevonden naar de gegarandeerde en veilige investering die een staatsbon biedt’. Het Federaal Agentschap van de Schuld plant nieuwe uitgiftes op 4 september en 4 december.

De recente staatsbons werden aangeboden op termijnen van vijf en tien jaar. De rentevoet werd vastgesteld op respectievelijk 0,70 procent voor de vijfjarige bon en 1,30 procent voor de tienjarige bon.

Staatsbons, die gericht zijn op particuliere beleggers, werden traditioneel een viertal keer per jaar uitgegeven en brachten de overheid meestal enkele tientallen miljoenen euro’s op. Maar door de lage rente was de interesse zodanig klein dat nieuwe uitgiftes na maart 2019 tijdelijk on hold werden gezet.