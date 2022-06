Proces voor moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries van start: ‘Ik heb niemand vermoord’

Een jaar nadat de Nederlandse misdaadverslaggever Peter R. de Vries is neergeschoten, begint vandaag in de Amsterdamse rechtbank de strafzaak tegen de vermoedelijke schutter Delano G. en zijn mogelijke handlanger Kamil E.

Peter R. De Vries werd op 6 juli 2021 in het centrum van Amsterdam op straat neergeschoten. De Vries viel neer en moest gereanimeerd worden. Hij is aan de verwondingen van die aanslag overleden.

De twee verdachten werden aangehouden in een vluchtauto op de snelweg A4 bij Leidschendam, regio Den Haag. Het gaat om Kamil E., een 35-jarige uit Maurik (Gelderland), en de 21-jarige Delano G. uit Rotterdam. Die laatste is de vermoedelijke schutter.

De Vries werd gedurende zijn 40-jarige carrière meerdere malen bedreigd, in het verleden onder meer door de Nederlandse topcrimineel Willem Holleeder en recenter door Ridouan Taghi. Die laatste is de hoofdverdachte in een grote strafzaak die draait om verschillende moorden en moordpogingen in het drugscircuit.

Bij aanvang van de zitting waarschuwde de voorzitter dat het proces schokkend kan zijn voor de nabestaanden. De kinderen, ex-echtgenote en partner van De Vries wonen het proces bij en zullen van hun spreekrecht gebruikmaken.

De rechtszaak tegen de verdachten van de moord op Peter R. de Vries is vandaag, dinsdag van start gegaan. Twee mannen staan terecht: Delano G. (22) en Kamil E. (36). Het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat Delano G. de schutter is en Kamil E. de chauffeur. Later op dinsdag zullen zij de strafmaat horen. De twee verdachten zijn aanwezig.

G. gaf al aan niet op de beschuldigingen te willen reageren. ‘Nee, ik wil niks zeggen, meneer’, zei hij tegen de rechter. E. ontkende op zijn beurt dat hij schuld heeft aan de moord. ‘Ik heb niemand vermoord. Ik was alleen maar de chauffeur’, stelde hij.

Hinkelende achtervolger

Voor onder meer de kinderen van De Vries aan het woord komen, begint de rechtszaak met de feitenbehandeling, met camerabeelden van de twee verdachten. Zo was op een van de beelden die dinsdagvoormiddag getoond werden te zien dat een man langs de achteruitgang van de studio van RTL Boulevard liep. De politie denkt dat het om Kamil E. gaat, maar hij ontkent dat. Wanneer hem wordt gevraagd waarom zijn telefoon in die buurt een zendmast aanstraalde, zegt de verdachte dat hij dat zelf ook niet begrijpt.

De beelden zijn belangrijk, want op dat moment was Peter R. de Vries in de studio. Later is te zien dat een man De Vries lijkt te volgen. Die persoon hinkelt. Kamil E. liep een tijdlang rond in gips. De rechtbank houdt de verdachte voor dat hij net heeft bekend dat hij in Amsterdam was. ‘Dat klopt inderdaad, maar die man ben ik niet’, aldus E.

Motief nog onbekend

Het is in deze zaak van belang of bewezen kan worden dat Kamil E. de man is die De Vries heeft gevolgd. Dat zou namelijk betekenen dat hij wist dat de misdaadjournalist vermoord zou worden en dat hij daar een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. Als dat bewezen kan worden, kan de moord hem net zo zwaar worden aangerekend als de schutter.

Een motief voor de moord is nog niet bekend. Er wordt rekening mee gehouden dat de moord te maken zou hebben met de rol van De Vries in het omvangrijke liquidatieproces-Marengo, met hoofdverdachte Ridouan Taghi. De Vries was adviseur en vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. Nadat in 2018 bekend was geraakt dat B. zich gemeld had als kroongetuige, werd zijn broer Reduan doodgeschoten. In september 2019 werd ook zijn advocaat Derk Wiersum vermoord.

De uitspraak volgt op 14 juli.