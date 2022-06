Demir haalt 225 miljoen uit de elektriciteitsfactuur, een druppel op een hete plaat

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) verlicht de komende drie jaar de elektriciteitsfactuur nog eens met 225 miljoen euro. Maar op korte termijn zult u dat amper zien op uw factuur.

Groenestroomcertificaten worden aan bedrijven en gezinnen toegekend als vergoeding voor hun investeringen in hernieuwbare energie. Maar die certificaten komen onrechtstreeks in uw energiefactuur terecht. De energieleveranciers worden namelijk verplicht om minstens bepaalde quota aan groenestroomcertificaten op te kopen en rekenen die door in de elektriciteitsfactuur van iedereen.

Om de elektriciteitsfactuur al wat te verlichten, kocht de Vlaamse regering de voorbije jaren zelf al groenestroomcertificaten op. Die hoeven dan niet meer opgekocht te worden door de elektriciteitsleverancier en worden dan ook niet meer doorgerekend in de factuur. Maar daardoor dreigde stilaan een nieuw probleem te ontstaan: er blijven te weinig groenestroomcertificaten over om op te kopen door de energieleveranciers, waardoor ze hun quota niet dreigen te halen. Daarvoor riskeren ze hoge boetes, die dan ook weer op hun beurt doorgerekend worden in de factuur. Om dat te vermijden, heeft de Vlaamse regering vrijdag besloten om de quota die gehaald moeten worden te verminderen.

• Demir neemt ‘torenhoge’ subsidies Huts &co in het vizier

Daarnaast werd besloten om een deel van de warmtekrachtcertificaten – waarvan onder meer biomassacentrales gebruikmaken – op te kopen. Daarvan is wel nog een overschot op de markt. Dat komt onder meer omdat de certificaten aan het Gentse biomassaproject Max Green vanaf volgend jaar sowieso fors dalen. Het project wordt volgend jaar zelfs mogelijk stopgezet.

Door beide ingrepen wordt de komende drie jaar 225 miljoen euro in de elektriciteitsfactuur vermeden. Volgens De Tijd verlicht de ingreep de elektriciteitsfactuur tussen 2023 en 2030 zelfs met een miljard euro. Maar Demir geeft toe dat het slechts een druppel op een hete plaat is. ‘Door de torenhoge internationale energieprijzen en de steeds stijgende Europese CO 2 -prijs zal er op korte termijn geen groot effect zichtbaar zijn op de factuur’, laat ze in een persbericht weten. ‘Maar met deze erg technische, maar noodzakelijke ingreep voorkomen we nogmaals het onnodig doorrekenen van specifieke kosten in de energiefactuur. Elke bijdrage daaraan, hoe klein ook, telt.’

De beslissing staat los van de afroming van de subsidies bij grote overgesubsidieerde zonnepaneelinstallaties van onder meer ondernemer Fernand Huts. De Vlaamse regering besloot in februari om de komende tien jaar 1,2 miljard euro minder subsidies toe te kennen dan beloofd. Een juridisch huzarenstuk. De uitvoering van die beslissing zit momenteel ‘in een voorbereidend traject’. Het is wel de bedoeling om het decreet dat dit alles moet regelen nog voor het zomerreces aan het Vlaams Parlement voor te leggen.