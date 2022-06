Verenigde Staten mogen twee privéjets van Roman Abramovitsj in beslag nemen

Een federale rechter uit New York heeft gisteren de Amerikaanse regering toestemming gegeven om twee privéjets van de Russische oligarch Roman Abramovitsj in beslag te nemen. De twee jets zijn samen zeker 380 miljoen euro waard.

Volgens de aanklagers van het Amerikaanse ministerie van Justitie zouden beide jets in maart naar Rusland zijn gevlogen, terwijl op dat moment al exportbeperkingen golden. Die beperkingen hadden de VS aan het regime van Poetin opgelegd na de inval in Oekraïne in februari. Behalve het in beslag nemen van de vliegtuigen, zullen er ook boetes volgen die kunnen oplopen tot het dubbele van de waarde van de jets. Het gaat om een Boeing 787-8 en een Gulfstream G650ER, die samen zeker 380 miljoen euro waard zijn.

Wanneer de VS de jets in beslag kunnen nemen, is nog niet duidelijk. De Boeing bevindt zich momenteel in Dubai en de Gulfstream staat nog altijd in Moskou.

Geen banden met het Kremlin

Roman Abramovitsj is een Russische oligarch en nauwe bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin, en vooral bekend als de voormalige eigenaar van de Britse voetbalclub Chelsea. Eerder dit jaar moest hij de club verkopen onder druk van de sancties van het Verenigd Koninkrijk.

Abramovitsj staat niet op de lijst van rijke Russen die door de VS gesanctioneerd worden. Hij beweert zelf ook geen financiële banden te hebben met het Kremlin. Toch besloot het Amerikaanse ministerie van Handel dat hij de sancties heeft overtreden door zonder de vereiste vergunning naar Rusland te vliegen.

Volgens Michael Driscoll, assistent-directeur van de FBI, hebben oligarchen als Abramovitsj ‘geholpen een klimaat te bevorderen dat Rusland in staat stelde zijn dodelijke oorlog in Oekraïne voort te zetten’.