Britse journalist vermist in Amazonewoud: ‘Geen tijd te verliezen’

De familie van Dom Phillips smeekt de Braziliaanse autoriteiten om hun zoektocht naar de Brit op te schalen. De journalist verdween zondag samen met inheems expert Bruno Pereira in een moeilijk toegankelijk gebied in het Amazonewoud, waar ook gewelddadige bendes actief zijn.

Dom Phillips (57) woont in Brazilië en schreef als freelance journalist voor onder meer The Guardian, The Washington Post en The New York Times over het land. Voor een nieuw boek was hij op tocht in de Javari-vallei samen met Bruno Pereira, een expert in geïsoleerde stammen. De uitgestrekte vallei huist de meeste niet-gecontacteerde inheemse mensen ter wereld, maar wordt bedreigd door illegale mijnen, boskap, jagers en groepen die coca, de grondstof voor cocaïne, kweken.

Phillips en Pereira voeren in een kleine boot door dichtbegroeid en moeilijk doordringbaar gebied, met drijvende planten en klimop. Ze kwamen zondag niet zoals gepland in Atalaia do Norte, nabij de grens met Peru, aan.

Phillips’ vrouw Alessandra Sampaio smeekt om de zoektocht naar de twee mannen op te schalen. ‘Braziliaanse autoriteiten: onze families zijn wanhopig. Beantwoord de urgentie van het moment alstublieft met dringende acties’, aldus Sampaio in een verklaring. ‘In het woud telt elke seconde; elke seconde zou het verschil kunnen betekenen tussen leven en dood.’

Ook Beto Marubo, een inheemse leider uit de regio die beide mannen kent, zei dat dringend een grootschalige zoekactie nodig is. ‘We hebben geen tijd te verliezen.’

Maandag stuurde de Braziliaanse marine een team van tien personen uit om de vermisten te zoeken. Ook de Braziliaanse federale politie onderzoekt de verdwijning en stuurde een eigen zoekteam ter plaatse, maar zei maandag nog geen informatie over hun locatie noch een hypothese te hebben over wat er gebeurd is.

Dreigementen en bendes

De ‘Union of Indigenous Peoples of the Javari Valley’ (UNIVAJA), dat ook twee zoekteams heeft uitgestuurd, zei dat het onlangs bedreigingen heeft ontvangen. Volgens Survival International, een ngo die stammen verdedigt, werd Pereira bedreigd door zijn jarenlange werk voor inheemse volkeren.

Phillips schreef dan weer ‘meerdere uitzonderlijk belangrijke artikels over de Javari-vallei die de aandacht hebben helpen vestigen op onze problemen’, zegt de inheemse leider Marubo. Volgens hem is de regio de laatste jaren steeds gevaarlijker geworden, met bendes van illegale jagers en mijnbouwers die de wouden zijn ingetrokken. ‘Dit zijn systematisch georganiseerde bendes die de Javari-regio plunderen’ en ‘heel gewelddadig’ zijn, aldus Marubo.

‘Het enige wat ik kan doen, is bidden dat Dom en Bruno in goede gezondheid zijn, ergens, en hun reis niet kunnen voortzetten vanwege een of ander mechanisch probleem,’ aldus Phillips’ vrouw Alessandra Sampaio, ‘en dat dit alles uiteindelijk slechts een ander verhaal zal zijn in deze volle levens van hen.’

De Braziliaanse oud-president Lula (Luiz Inacio Lula da Silva) zei op Twitter dat hij hoopte dat de twee mannen snel veilig gevonden worden.