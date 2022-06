Rode Duivels krijgen les mensenrechten voor WK

Vrijdag kregen ze nog voetballes van Nederland, maandagavond hebben de Rode Duivels een les gekregen over mensenrechten in Qatar, waar ze in het najaar aantreden op het WK. De infosessie werd opgezet door Amnesty International. ‘We moeten niet bang zijn om ons over zaken uit te spreken,’ aldus Eden Hazard.

De infosessie over mensenrechten in Qatar lag al langer vast. De kritiek op de organisatie van het WK voetbal is dan ook niet van gisteren. Mensenrechtenorganisaties kijken met heel gemengde gevoelens naar de oliestaat waar stadions verrijzen in functie van het WK dat in november start.

Volgens Amnesty International hebben honderdduizenden arbeidsmigranten sinds 2010 te maken gehad met mensenrechtenschendingen toen ze werkten aan de bouw van de stadions, hotels, transport- en andere infrastructuur die nodig zijn om het WK 2022 te organiseren. De overgrote meerderheid van de arbeidsmigranten in Qatar zou bijvoorbeeld zeer hoge en illegale wervingskosten van meer dan 1.300 dollar hebben moeten betalen om in Qatar te mogen werken. Uitbuiting en dwangarbeid zouden nog altijd niet verdwenen zijn, al werd een en ander bijgestuurd.

De Duivels en de bondscoach gingen na de infosessie samen op de foto. Foto: Kasper Vaneeckhout/RBFA

Applaus van Duivels

Voldoende redenen om de Rode Duivels – vrijwillig – aan een infosessie te onderwerpen. Behalve de ernstige mensenrechtenschendingen en misbruiken die Amnesty International heeft vastgesteld, werden ook de hervormingen toegelicht die zijn doorgevoerd, aldus de mensenrechtenorganisatie.

Onder de aanwezigen waren onder meer Eden en Thorgan Hazard, Dries Mertens, Axel Witsel, Hans Vanaken, Simon Mignolet, Jan Vertonghen, Youri Tielemans, Yannick Carrasco, Thomas Meunier, Thierry Henry en bondscoach Roberto Martinez. Zij kregen onder meer artikel 1 uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens voorgeschoteld: alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Dat is in Qatar niet evident.

‘Ik denk dat het goed is om erover te praten, dit zijn dingen die besproken moeten worden. We moeten niet bang zijn om ons over zaken uit te spreken, ook al zijn we daar in de eerste plaats om te voetballen’, citeert Amnesty International Eden Hazard.

De organisatie is de Belgische Voetbalbond dankbaar voor de interesse. ‘De spelers en staf leken oprechte interesse te tonen in de mensenrechtensituatie en de situatie van gastarbeiders in Qatar. Het is dankzij dit oprecht soort engagement dat verandering mogelijk wordt in het land’, aldus Trui Van Ackere van Amnesty, die de informatiesessie gaf.

Woensdag spreken de Rode Duivels nog eens met hun voeten, in het Koning Boudewijnstadion. De tegenstander op de weg naar het WK in Qatar is dan Polen.