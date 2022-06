Europees Raadsvoorzitter Charles Michel heeft in de VN-Veiligheidsraad stevig uitgehaald naar Rusland. Hij beschuldigde het Kremlin van oorlogsmisdaden, zoals seksueel geweld en het veroorzaken van een voedselcrisis. De Russische vertegenwoordiger in de Veiligheidsraad verliet daarop de zaal. ‘U mag de zaal verlaten, misschien is het makkelijker om de waarheid niet te horen’, reageerde Michel.