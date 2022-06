Leiders Proud Boys nu ook beschuldigd van opruiende samenzwering bij bestorming Capitool

Enrique Tarrio en vier andere leiders van de extreemrechtse Proud Boys zijn maandag in staat van beschuldiging gesteld voor opruiende samenzwering die leidde tot de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie bekendgemaakt.

De vijf mannen, tussen 31 en 45 jaar oud, zaten al maanden in de cel. Tot nu toe werden ze vervolgd voor samenzwering om een officiële procedure te verstoren of geweld te plegen. De beschuldiging ‘opruiing’ gaat verder en kan celstraffen tot 20 jaar opleveren.

Tarrio, voormalig nationaal voorzitter van de Proud Boys, en zijn vier medestanders worden ervan beschuldigd dat ze de bestorming op het Capitool door een honderdtal militieleden hebben gecoördineerd. Tarrio was zelf niet ter plaatse op het moment van de bestorming. Hij had Washington moeten verlaten, nadat hij twee dagen daarvoor was opgepakt met verboden wapens op zak.

De nieuwe beschuldiging komt er net voor de start van de publieke hoorzittingen in het Huis van afgevaardigden over de rol van ex-president Donald Trump bij de bestorming, donderdagavond lokale tijd.

Sinds de aanval van aanhangers van Donald Trump op het Amerikaanse parlement, op het moment dat de verkiezingsoverwinning van Joe Biden officieel gemaakt moest worden, werden al meer dan 810 mensen opgepakt. De meesten onder hen worden vervolgd omdat ze een federaal gebouw binnendrongen.

