Natte start van de week, daarna beterschap

Dinsdag en woensdag wisselvallig weer met regelmatig een bui. Tegen het einde van de week wordt het droger en stijgen de temperaturen weer.

De werkweek start met veel bewolking en wat buitjes vanaf de Franse grens. Later komen er opklaringen, die afwisselen met wolkenvelden en buien. Het KMI waarschuwt dat lokaal een wat fellere bui mogelijk is, eventueel met een donderslag.

De maxima liggen tussen 15 of 16 graden in Hoog-België en 20 of lokaal 21 graden in Laag-België. De zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest ruimt naar het westen en wordt meestal matig.

Dinsdagavond en in de nacht naar woensdag neemt de buienneiging af. Maar in het tweede deel van de nacht verschijnen er meer wolken en tegen de ochtend regent het in het westen van het land. De minima liggen tussen 9 en 14 graden.

Woensdag trekt een actieve regenzone van west naar oost over het land. Het is dan zwaarbewolkt met soms matige regen. Vanaf het westen wordt het droger met opklaringen. Maar er kunnen ook nog pittige buien tot ontwikkeling komen, met kans op onweer. De maxima liggen tussen 13 graden in de Hoge Venen en 20 of 21 graden in het westen van het land.

Donderdag zou nog met onstabiel weer starten, maar na de middag verwacht het KMI droger weer met meer zon in het westen en daarna ook in het centrum. Vrijdag zou droog blijven en dan klimt het kwik naar lokaal 23 graden.