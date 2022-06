Boris Johnson overleeft motie van wantrouwen van eigen fractie

De Britse premier Boris Johnson heeft maandagavond een motie van wantrouwen van zijn eigen Conservatieve parlementsleden overleefd. Aanleiding voor de stemming was ‘partygate’, het schandaal rondom feestjes van overheidspersoneel tijdens de coronalockdowns in het Verenigd Koninkrijk.

Er werd door 211 leden vertrouwen in de premier uitgesproken, 148 personen stemden tegen het aanblijven van Johnson. Er waren 180 stemmen nodig - de helft plus een - van de Conservatieve parlementsleden om het vertrouwen in de premier op te zeggen en hem naar huis te sturen.

Nu Johnson de stemming heeft overleefd, kan er een jaar lang geen nieuwe worden georganiseerd. Medestanders van Johnson reageerden uitgelaten op de uitslag, door luid op de tafels waar ze aan zaten te slaan.

Johnson vindt dat hij de vertrouwensstemming binnen zijn partij ‘overtuigend en doorslaggevend’ heeft gewonnen. ‘Een heel goed resultaat’, zei hij na de bekendmaking van het resultaat.

In een toespraak die Johnson hield voorafgaand aan de vertrouwensstemming, verzekerde hij zijn partijleden dat hij hen ‘opnieuw naar de overwinning zal leiden’. Een woordvoerder van de premier liet eerder op de dag weten dat de stemming ‘de uitgelezen kans [is] om een einde te maken aan maanden van speculatie’. Ze ‘moet de regering in staat stellen om daar een streep onder te trekken en verder te gaan’, aldus de woordvoerder.

Slecht nieuws

In de Britse pers wordt het resultaat van de vertrouwensstemming voor de premier omschreven als slecht nieuws voor Johnson. Beth Rigby, politiek redacteur en presentatrice bij Sky News omschrijft het als ‘diep teleurstellend’ en Dan Hodges, opiniemaker bij de Mail On Sunday, schrijft op Twitter ‘Boris is dood’. In veel media wordt aangehaald dat voormalig premier Theresa May in 2018 een gelijkaardige stemming overleefde met het vertrouwen van 66 procent van de Conservatieven, terwijl Johnson maandag slechts 59 van zijn partijleden achter zich wist. May stapte zes maanden na de motie van wantrouwen tegen haar op als premier.

Keir Starmer, leider van de Labour-partij, laat op Twitter weten dat de uitslag van de stemming laat zien dat het land moet kiezen tussen ‘verdeelde Tories’ en een ‘verenigde Labour-partij’.