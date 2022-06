Boris Johnson spreekt Conservatieve parlementsleden toe, voorafgaand aan stemming over zijn lot

Als het van Boris Johnson afhangt, is de vertrouwensstemming allesbehalve een politiek dodelijke slag. ‘Ik zal jullie opnieuw naar de overwinning leiden’, verklaarde de Britse premier in een speech.

Het premierschap van Boris Johnson ligt minder dan drie jaar na zijn verpletterende verkiezingsoverwinning onder vuur. Na een reeks schandelen, waaronder het fameuze Partygate-rapport, kwam binnen de Conservatieve Partij voldoende steun om een vertrouwensstemming te organiseren (tussen 18 uur en 20 uur lokale tijd).

Uit die stemming zal moeten blijken hoe de toekomst van Johnsons politieke carrière eruitziet. Zal hij winnen en blijven, verliezen en aftreden of nipt winnen en een periode onder politieke hoogspanning tegemoet gaan? Er zijn als iedereen stemt 180 stemmen nodig om Johnson te laten aftreden.

Maar Johnson vreest niet voor de stemming. ‘Laat ons weigeren te dansen op de toon van de media’, zei Johnson tijdens een speech. ‘Ik zal jullie opnieuw naar de overwinning leiden en de winnaars zullen de mensen van dit land zijn.’ Twee uur voor de vertrouwensstemming sprak hij de Conservatieve parlementsleden voor een laatste keer privé toe. Met traditioneel gejuich en gebonk werd de Britse premier verwelkomd. Ook zijn voorganger Theresa May was aanwezig. Reporters beschreven de sfeer als gespannen en enthousiast.

Door het oog van de naald

Johnson heeft ‘van de gelegenheid gebruikgemaakt’ om ‘sterke argumenten’ te geven om aan de macht te blijven, vertelde Steve Baker aan de BBC. Zo refereerde Johnson aan de majestueuze overwinning van de Conservatieve Partij in 2019 onder zijn leiding. Toen dachten analisten dat hij comfortabel zat voor een decennium premierschap.

Volgens Baker, die nog voor het einde van de vergadering vertrok, is de kans groot dat hij de stemming zal winnen. ‘Maar ik stem nog steeds tegen’, voegde hij toe. Baker is niet de enige die voorspelt dat Johnson door het oog van de naald zal kruipen. Er zullen onvoldoende stemmen zijn om een einde te maken aan Johnsons premierschap, zou de algemene teneur vanuit conservatieve hoek zijn.

Ook een woordvoerder van Johnson schatte al eerder vandaag de kansen laag in. De stemming is ‘de uitgerekende kans om een einde te maken aan maanden van speculatie’. Ze ‘moet de regering in staat stellen om daar een streep onder te trekken en verder te gaan’, zei de woordvoerder. Voor Johnson zal de stemming de publieke storm na de feestjes (die hij ‘opnieuw zou houden’, vertelde hij tijdens zijn speech) doen verdwijnen. En dat is ook wat zijn aanhangers delen via Twitter.

Zo schrijft Liz Truss, de minister van Buitenlandse Zaken, dat Johnson zich al heeft verontschuldigd voor zijn fouten. ‘De premier heeft mijn volledige steun’, verklaart ze. ‘Ik moedig mijn collega’s aan zich ook achter hem te scharen. Hij heeft tijdens de coronapandemie zijn werk gedaan en heeft Oekraïne geholpen bij de Russische invasie.’

‘Als een blok achter Johnson’

Ook Rishi Sunak, minister van Financiën, verwijst naar de vaccinaties en de Britse steun voor Oekraïne als Johnsons grootste verwezenlijkingen. Michael Gove, minister van Huisvesting, herinnert iedereen aan de grote uitdagingen die het land moet trotseren. Van Oekraïne verdedigen tot welvaart creëren: ‘We moeten voorbij dit moment kijken en ons als een blok achter Johnson stellen om deze uitdagingen aan te gaan’, schrijft Gove.

Toch hebben Johnsons roekeloos gedrag tijdens de lockdownperiode en de slinkende standaarden als gevolg van de inflatiecrisis het imago van de partij geschaad. Velen die tegen Johnson stemmen, vrezen voor grote tegenslagen als Johnson aan de macht blijft. ‘We zullen de volgende verkiezingen verliezen door het gebrek aan integriteit, competentie en visie’, waarschuwt Jeremy Hunt, die tegen Johnson zal stemmen. De voormalige minister van Buitenlandse Zaken ziet deze stemming als ‘een keuze tussen veranderen of verliezen’. ‘Ik kies voor verandering’, voegt hij toe.

Het resultaat van de stemming wordt om 21 uur lokale tijd meegedeeld.