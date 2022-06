Arnaud De Lie overklast concurrenten in Ronde van Limburg

Arnaud De Lie heeft voor de derde keer op rij een massasprint gewonnen. Nadat hij zaterdag al de snelste was in de Heistse Pijl, sprintte de 20-jarige Belg in Tongeren naar zijn zesde overwinning van het seizoen.

Na iets meer dan 200 kilometer over een glooiend parcours positioneerde De Lie zich uitstekend in de langgerekte sprint. Hij zette zich in het wiel van Sam Bennett en ging met nog 100 meter te gaan zelf aan. Uiteindelijk was hij met fietslengten voorsprong de beste. De Italiaan Simone Consonni werd tweede, de Nederlander Danny van Poppel derde. Mark Cavendish raakte een paar kilometer voor de finish betrokken bij een valpartij en kwam niet tot sprinten.

Voor De Lie, die zijn eerste seizoen bij de profs rijdt, is het de zesde zege. De nieuwe overwinning van de nog maar 20-jarige De Lie bezorgt Lotto-Soudal welgekomen punten in de degradatiestrijd van de World Tour.