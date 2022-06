Grote brand uitgebroken in serres in Wetteren

In het Oost-Vlaamse Wetteren is maandagochtend een grote brand uitgebroken bij een voormalig tuinbouwbedrijf vlakbij het industriepark in de Laarnestraat. De serres en loods zijn volledig uitgebrand, de aanpalende woning kon gevrijwaard worden.

De brandweer en de hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. De brand was snel onder controle, maar er was heel veel rookontwikkeling die tot kilometers ver te zien was.

Het bedrijf was niet meer actief, de serres dienden als opslagplaats voor 500 mobilhomes en caravans en een vijftal oldtimers. De vier serres zijn volledig vernield door de brand. Er waren ook meerdere ontploffingen te horen, veroorzaakt door de gestockeerde voertuigen. Al de voertuigen gingen verloren in de brand.

Er vielen geen gewonden. Aan omwonenden werd wel gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen.