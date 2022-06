Google moet Australische politicus schadevergoeding betalen omdat het niets deed tegen cyberpesten

Google moet een voormalig Australisch politicus bijna een half miljoen euro schadevergoeding betalen, nadat die in filmpjes op Youtube was beschimpt. Dat heeft een Australische rechter beslist.

John Barilaro was in 2020 vicepremier van de staat New South Wales, toen hij in Youtube-filmpjes werd geviseerd door Jordan Shanks op diens kanaal Friendlyjordies. De komiek beschuldigde Barilaro in de video’s van corruptie, en imiteerde het Italiaanse accent van Barilaro. Een van de video’s werd opgenomen in een huis van Barilaro dat hij via Airbnb verhuurde.

De video’s werden meer dan een miljoen keer bekeken.‘Ik ben door dat alles getraumatiseerd’, zo zei Barilaro in de rechtbank. De man stopte door de filmpjes naar eigen zeggen ook voortijdig met politiek: in oktober 2020 verliet hij het parlement.

Barilaro klaagde initieel zowel Google als Shanks aan, maar bereikte eind vorig jaar een akkoord met de komiek, die zich publiekelijk verontschuldige en de video’s aanpaste. Google, de eigenaar van Youtube, weigerde zich echter te verontschuldigen voor de video’s, die het niet offline wilde halen.

Volgens de rechter deed Google niets ‘om haatdragende taal, cyberpesten en intimidatie te voorkomen’ en is het bedrijf verantwoordelijk voor de schade die Barilaro leed na december 2020. Dat is het moment waarop zijn advocaten de Amerikaanse gigant aanschreven om de beelden offline te halen. De rechter veroordeelde Google tot een schadevergoeding van 715.000 Australische dollar, omgerekend ongeveer 480.000 euro.

De rechter voegde nog toe dat Shanks ‘Youtube nodig had gehad om zijn vergif te verspreiden’, en dat Google bereid was om de komiek tegemoet te komen ‘om inkomsten binnen te halen in het kader van zijn economische model’.