Buien nog niet verdwenen

Het wordt maandag wisselend bewolkt. Eerst is het op de meeste plaatsen droog, maar in het zuiden en zuidoosten vallen wel enkele buien. In de loop van de dag verwacht het KMI in het noordwesten en centrum van het land lokale buien, maar dan blijft het wel droog in het zuidoosten.

Het kwik gaat aan zee en in de Hoge Venen niet hoger dan 16 à 17 graden. In het centrum kan het tot 20 graden worden. De wind wordt matig en lokaal soms vrij krachtig uit zuidwest. Aan zee wordt de wind dan weer vrij krachtig of tijdelijk krachtig uit westzuidwest.

Maandagavond en in de nacht naar dinsdag is het vaak bewolkt en kunnen er vooral ten zuiden van Samber en Maas enkele buien vallen. De minima liggen dan tussen 7 en 13 graden.

Dinsdag blijft het wisselvallig en vallen er vooral in het zuiden van het land tal van buien. In Vlaanderen vallen er dan eerder enkele lokale buien maar zijn er vaak ook opklaringen. De maxima liggen dan tussen 15 en 21 graden.

Woensdag verwacht het KMI in de namiddag nog enkele pittige buien, mogelijk met een donderslag. Ook donderdag zouden er nog buien vallen, maar vanaf vrijdag zou het droger en warmer worden met meer zon.