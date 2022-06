‘Opnieuw Russische generaal gedood in Oekraïne’

Het Oekraïense leger heeft naar eigen zeggen nog een hooggeplaatste Russische militair gedood. Ook een correspondent van de Russische staatstelevisie meldt de dood van generaal-majoor Roman Kutusov.

Generaal-majoor Roman Kutusov, een commandant uit de separatistische volksrepubliek Donetsk, werd ‘officieel gedenazificeerd en gedemilitariseerd’, zo melden de Oekraïense strijdkrachten sarcastisch. Hij zou omgekomen zijn tijdens een Russische aanval op een dorp nabij Popasna, in de regio Loehansk in het oosten van Oekraïne. Aan Oekraïense zijde was eerder te horen dat die aanval afgeweerd werd, en dat de vijand zich ‘met aanzienlijke verliezen’ had moeten terugtrekken.

Ook Alexander Sladkov, een correspondent van de Russische staatstelevisie, meldde het overlijden van Kutusov in zijn Telegram-kanaal. Het Russische ministerie van Defensie heeft zijn dood nog niet bevestigd, maar is sowieso karig met overlijdens van zijn strijdkrachten.

Sinds 25 maart werd niet meer medegedeeld hoeveel soldaten zijn overleden sinds de start van de oorlog. Het Kremlin sprak toen over 1.351 overlijdens maar het werkelijke aantal ligt een pak hoger. Onder hen ook al meerdere Russische generaals. Officiële bronnen in Rusland hebben intussen de dood van vier generaals bevestigd. Oekraïne kondigde de dood van minstens zeven Russische generaals aan, maar twee van hen bleken nadien nog in leven te zijn.