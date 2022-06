Wales plaatst zich met veel geluk voor het WK in Qatar

Wales heeft zich gekwalificeerd voor het WK in Qatar van eind dit jaar. In de beslissende partij tegen Oekraïne werd het in een nat Cardiff een erg gevleide 1-0 voor de Welshmen, die voor het eerst in 64 jaar nog eens naar een WK mogen.

Foto: reuters

Even later ging Joe Allen in de fout op diezelfde Yarmolenko in het strafschopgebied. Een elfmeter leek eraan te komen, maar zowel scheids Lahoz als de VAR zagen er vreemd genoeg geen graten in.

Meteen na de rust kreeg Wales via Ramsey een unieke mogelijkheid om Oekraïne een tweede opdoffer te bezorgen, maar diens schot ging voorlangs. Oekraïne bleef niet bij de pakken zitten en vond al snel zijn elan terug van in de eerste periode. Alleen gingen grote kansen voor Tsygankov, Yaremchuk, Malinovskyi en Dovbyk telkens niet voorbij een sterk keepende Wayne Hennessey. Tussendoor trof Johnson voor de thuisploeg nog wel de paal en bracht Buschkan nog redding op Bale. Wales plaatst zich voor het eerst sinds 1958 nog eens voor een wereldkampioenschap voetbal. Voor Oekraïne mocht het na een sterke partij absoluut niet zijn. In Qatar komt Wales terecht in groep B, met Engeland, Iran en de Verenigde Staten.

30 van de 32 geplaatste landen voor het WK voetbal in Qatar zijn intussen al gekend. Later deze maand staan ook de twee intercontinentale play-offs nog op het programma. Op 14 juni geeft Costa Rica Nieuw-Zeeland partij en een dag eerder ontmoet Peru de winnaar van de Aziatische play-offs. Daarin neemt de Verenigde Arabische Emiraten het op 7 juni op tegen Australië.