Verdachte in zaak-Gino eerder veroordeeld voor misbruik

De verdachte van betrokkenheid bij de dood van het 9-jarige jongetje Gino is eerder al eens veroordeeld voor kindermisbruik. Hij werd in 2017 veroordeeld voor het bedreigen en mishandelen van twee jongens en het misbruik van zeker één van hen.

Dat zou zijn gebeurd op 28 juni 2017. De advocaat van één van de slachtoffers Phil Boonen bevestigde berichtgeving zondag hierover op 1Limburg.

In december 2017 veroordeelde de rechtbank in Maastricht Donny M. tot drie jaar voorwaardelijke plaatsing in een jeugdinrichting. Daarnaast kreeg hij bijna vijf maanden jeugddetentie en een klinische behandeling bij een instelling in Eindhoven voor geestelijke gezondheidszorg voor jongeren tot 23 jaar.

Tijdens de persconferentie zaterdag over de aanhouding van de verdachte in de zaak van het 9-jarige jongetje werd al duidelijk dat Donny M. een bekende van justitie en politie is. De politie wilde echter niet zeggen voor welke zaken hij eerder werd opgepakt of veroordeeld.

De advocaat van de verdachte heeft zondag laten weten ‘de komende drie weken niet te reageren op vragen die op wat voor manier dan ook verband met de zaak Gino en/of onze cliënt Donny M. houden.’ De verdachte zit in beperkingen, wat wil zeggen dat hij behalve met zijn advocaat met niemand mag praten. En dat de advocaat, de politie en justitie er naar buiten toe het zwijgen toe doen.