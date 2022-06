Ecolo wil 30.000 euro geven aan alle Belgen van 25 jaar: ‘Goed voor de jongere, maar ook voor samenleving’

Ecolo wil elke jongere op 25 jaar een ‘universeel solidariteitskapitaal’ van 30.000 euro geven. Dat was dit weekend een van de voorstellen op het ‘sociaal congres’ van de Franstalige groenen in Brussel.

Het voorstel voor het universele startkapitaal op 25 jaar zou 2,5 miljard euro kosten en zou volgens Ecolo gefinancierd kunnen worden door een belasting van 1 procent op het vermogen van de allerrijksten. ‘De KU Leuven heeft berekend dat die ingreep 6 miljard euro zou opleveren. Ons voorstel is om de helft daarvan toe te kennen aan de jongeren’, zegt Ecolo-covoorzitter Rajae Maouane, die het voorstel uit de doeken deed in de Franstalige krant DH.

Met het geld zouden jongeren bijvoorbeeld ‘kunnen starten met projecten, een opleiding beginnen of kunnen investeren in de toegang tot huisvesting’. ‘Het is goed voor de jongere, maar ook voor de hele samenleving’, zo legt Maouane uit.

‘Jeugdkapitaal’ van 25.000 euro

Het groene voorstel komt bovenop een reeks voorstellen van andere partijen. Zo sprak PS-voorzitter Paul Magnette zich eerder al uit voor het idee van het basisinkomen voor jongeren tussen 18 en 25 jaar. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez sprak eerder van een ‘jeugdkapitaal’ van 25.000 euro voor jongeren tussen 18 en 25 jaar, een voorstel dat dicht in de buurt van het Ecolo-voorstel lijkt te liggen, maar waarin wel sprake is van voorwaarden. Zo moet het geld dienen voor een studieproject, de aankoop van een eerste woning of het opstarten van een commerciële activiteit. De partij Les Engagés, het vroegere cdH, pleidt tot slot voor een maandelijks participatie-inkomen van 600 euro van iedereen boven 18 jaar.

Het voorstel van het ‘universeel solidariteitskapitaal’ was maar één van de voorstellen op het Ecolo-congres. De Franstalige groenen lanceerden ook voorstellen rond huursubsidies, de afschaffing van de btw op groenten en fruit en het recht op een sabbatical of sabbatsjaar voor iedereen tijdens zijn/haar carrière. ‘Want als we willen dat iedereen recht heeft op een vervuld leven, telt niet enkel het geld, maar moet ook de tijd collectief herverdeeld worden’, zo zegt covoorzitter Jean-Marc Nollet.

Het is de bedoeling om alle voorstellen verder de verfijnen en op te nemen in het partijprogramma voor de verkiezingen van 2024.