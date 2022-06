De Queen verschijnt dan toch op balkon voor feestelijkheden

De Britse koningin Elizabeth (96) is dan toch even komen meegenieten van de festiviteiten van haar jubileum. Dat deed ze door de Britse bevolking vanaf het balkon van Buckingham Palace in Londen te groeten. Tot grote vreugde van de duizenden Britten die aanwezig waren.

De afgelopen dagen was het 96-jarige staatshoofd de grote afwezige door haar verslechterde gezondheid, maar zondag besloot ze toch even op het balkon van Buckingham Palace te verschijnen. Waarmee ze de duizenden Britten die zich voor het paleis hadden verzameld om naar de parade te kijken veel plezier deed.

Foto: REUTERS

Samen met prins Charles en echtegenote Camille en het gezin van prins William verscheen ze enkele minuten op het balkon. God Save the Queen werd gezongen en ze zwaaide even naar het publiek. Na een drietal minuten trok de Queen, volledig in het groen gekleed, opnieuw naar binnen.