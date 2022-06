Bart De Wever (N-VA) (her)opent aanval op Groen over kerncentrales: ‘Van der Straeten onderhandelt om te mislukken’

N-VA-voorzitter Bart De Wever vindt dat minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) van het dossier over de verlenging van de kerncentrales moet worden gehaald. ‘Ze onderhandelt met Engie om te mislukken.’ Als voorzitter van de grootste oppositiepartij bood hij zelfs een wisselmeerderheid aan in Het Nieuws van VTM.

De voorbije dagen laaide de discussie over de kernenergie opnieuw op. Het Franse energiebedrijf Engie, dat de kerncentrales in ons land uitbaat via Electrabel, heeft premier Alexander De Croo in een brief gevraagd dat België mee investeert in de verlenging van de jongste kernreactoren en de factuur van de ontmanteling van de andere kerncentrales mee oppikt.

De Croo en minister van Energie Tinne Van der Straeten onderhandelen – sinds de regering midden maart besliste om Doel 4 en Tihange 3 tien jaar langer open te houden – met Engie over de voorwaarden voor die verlenging.

Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft de Vivaldi-regering het dossier volledig verkeerd aangepakt. Hij wijst vooral Van der Straeten en de groenen met de vinger. Hij herhaalt op VTM het standpunt dat N-VA eerder deze week al uitsprak en voegt er een sneer aan toe: ‘Ik zou graag meestappen in de participatie en onze centrales terug in eigen handen krijgen. Maar dan moet je de kerncentrales verlengen met een realistische termijn (De Wever suggereert een termijn van 20 jaar, red.) en moet je onderhandelen om te lukken. Tinne Van der Straeten onderhandelt om te mislukken. Dat ligt er vingerdik op.’

‘Obsessie voor vuile, dure gascentrales’

De N-VA-voorzitter vindt dat de Groen-minister ‘van het dossier moet afgezet worden’ en dat premier De Croo het dossier moet overnemen. ‘Het is de laatste kans of we zijn de centrales kwijt, met alle gevolgen vandien voor de bevoorrading, de prijs voor de consument en het klimaat. De groenen lijken geobsedeerd door vuile, dure gascentrales. Van der Straeten vertelt ook de waarheid niet. Er zullen er ook meer nodig zijn dan ze zegt. Zij rekent ook op import van Frankrijk die er niet zal zijn. Zij moet van het dossier af’, dixit De Wever.

De N-VA-voorzitter vindt dat De Croo desnoods de groenen uit de regering moet zetten. ‘Wij zijn bereid een wisselmeerderheid te leveren’, aldus nog De Wever. Die wisselmeerderheid rond de kernuitstap is een stokpaardje van De Wever. In februari, toen de verlenging van de kerncentrales nog beslist moest worden, deed hij al eens hetzelfde voorstel. Ook toen viseerde hij de groene regeringspartijen.

Een overheidsparticipatie in de te verlengen kerncentrales is uiteraard niet zonder risico. Door mee in het bad te stappen, wordt de staat – behalve mede-eigenaar – ook medevervuiler en medebetaler. Daarmee zou Engie een deur openwrikken die tot nu potdicht zat en kan er op een verdeling van de lasten aangestuurd worden. Voor een beurs­genoteerd bedrijf als Engie/Electrabel maakt dat een groot verschil, zeker omdat de uiteindelijke kostprijs van de ontmanteling en ­berging – momenteel geraamd op 18,1 miljard euro van 2022 en op 41 miljard euro van 2100 – nog niet helemaal vastligt.