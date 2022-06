Van Aert spurt bij rentree in competitie meteen naar ritzege en geel in Dauphiné

Wout van Aert heeft de eerste etappe van het Critérium du Dauphiné op zijn naam geschreven. Na een explosieve finale won de Belgische kampioen de sprint van een uitgedund peloton in de straten van Beauchastel. Jasper Stuyven werd zesde. Van Aert mag uiteraard ook als eerste de gele trui aantrekken. Voor onze landgenoot is het al zijn vierde ritzege in de Dauphiné.

Een vroege vlucht van drie, met onze landgenoot Laurens Huys (Intermarché-Wanty-Gobert), kleurde lange tijd het wedstrijdbeeld, maar op 31 kilometer van de aankomst kwam alles weer samen. In de lastige finale gingen er heel wat sprinters overboord. Wout van Aert slaagde er wel in om aan te haken en kwam in de laatste hectometers perfect uit het wiel van de snelle Brit Ethan Hayter (Ineos Grenadiers).

De Belgische kampioen veroverde zo zijn vierde zege van het seizoen, na de Omloop Het Nieuwsblad, de vierde rit in Parijs-Nice en de E3 Harelbeke. Het is zijn eerste overwinning in een massasprint dit seizoen.

Het is voor Van Aert zijn vierde ritzege in de Dauphiné in drie deelnames. In 2019 won hij twee etappes, vorig jaar was hij ook al de beste in de openingsrit. Maandag krijgen de renners in de Dauphiné vier klimmetjes voorgeschoteld in de rit van 169,8 km tussen Saint-Péray en Brives-Charensac. De top van de laatste helling, de Côte de Rohac, ligt op 9 km van de aankomst.

Top-tien

1. Wout van Aert (Bel/Jumbo-Visma)

2. Ethan Hayter (GBr/INEOS Grenadiers)

3. Sean Quinn (VS/EF Education-EasyPost)

4. Hugo Page (Fra/Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux)

5. Edvald Boasson Hagen (Nor/TotalEnergies)

6. Jasper Stuyven (Bel/Trek - Segafredo)

7. Clément Venturini (Fra/AG2R Citroën Team)

8. Maxim Van Gils (Bel/Lotto Soudal)

9. Benjamin Thomas (Fra/Cofidis)

10. Jannik Steimle (Dui/Quick-Step Alpha Vinyl Team)